Diez

Für ihre Heimatstadt Diez hat sie Außergewöhnliches geleistet. Sie war nicht nur die erste Stadtbürgermeisterin, sie prägte schon früh, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, den europäischen Gedanken auf ihre persönliche Art. Sie unterstützte bildende Künstler, sie war Sponsorin der beliebten Oraniensteiner Konzerte, sie gründete und finanzierte gemeinsam mit Renate Felden und Georg Kolletzki den Malkreis Haus Eberhard, den es heute in verminderter Form noch gibt. Die Rede ist von Dr. Renate Lenz-Fuchs, die am 19. April ihren 110. Geburtstag gefeiert hätte. An sie zu erinnern ist eine kleine Huldigung, denn kaum jemand war so wie sie als beliebte und gefragte Juristin mit Rat und Tat mit den Bürgern der Stadt Diez so eng verwurzelt.