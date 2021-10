Die beiden früheren Diezer Stadtratsmitglieder Karl Heck und Andreas Pabst richten sich mit einem Antrag an Stadtbürgermeisterin Annette Wick und den Stadtrat. Dabei geht es um die Errichtung kostengünstiger Überquerungshilfen und einer Tempobegrenzung auf 30 km/h in der Aarstraße und in der Rudolf-Dietz-Straße.