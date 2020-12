Rhein-Lahn

Vernunft, Gesundheit und Sicherheit gehen vor: Das Auto hat mich wieder. Eigentlich sollte es ein ganzer Monat werden, in dem ich mich so gut wie ausschließlich per Bus und Bahn durch den Rhein-Lahn-Kreis bewege. Nun aber soll man sich bekanntermaßen so gut wie möglich isolieren, soziale Kontakte vermeiden, Abstand halten. Das ist im ÖPNV nicht immer möglich. In die Busse darf man nur noch an der hinteren Tür einsteigen, Fahrkarten werden dort nicht mehr verkauft.