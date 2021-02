Seit Jahrzehnten Karnevalistin mit Leib und Seele: Das gilt für Anette Groß aus Katzenelnbogen und ihre Mitstreiterinnen. Zusammen sind die Flecker Fastnachtsweiber. Ihre Damensitzung in der Stadthalle gehört zu den Höhepunkten jeder Session. Dieses Jahr musste die Veranstaltung aber wegen Corona ausfallen – was auch durch Online-Alternativen nur bedingt ausgeglichen werden kann. So bleibt nur die Hoffnung, dass es im nächsten Jahr wie gewohnt weitergehen kann.