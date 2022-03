Das Diezer Rathaus an neuer Stelle – über dieses Thema sind schon viele Argumente ausgetauscht worden. Der Stadtrat hatte sich dafür ausgesprochen, den Weg für einen Anbau am Stadtwerkegebäude in der Oraniensteiner Straße freizumachen. Die Diskussionen in der Stadt über den Rathausneubau reißen aber nicht ab.