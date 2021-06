Die Lahn schlängelt sich auf fast 250 Kilometern dem Rhein entgegen und tut das an vielen Stellen so idyllisch, dass die Flusswelt noch in Ordnung scheint. Doch sie hat große Probleme – Chancen allerdings auch. Beides soll ein Langzeitprojekt in den Blick nehmen mit dem Ziel, das Leben am und im Fluss zu verbessern.