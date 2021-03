Alte Fundstücke in neuer Form präsentiert: Bodenfunde rund um die 900 Jahre alte Laurenburg sind Zeugnisse der Vergangenheit

Tonscherben, Keramikgefäße, Münzen und Medaillen, dazu Fragmente von einfachen Werkzeugen und Waffen sowie Knochenteile von Tier- und Menschenskeletten: Bodenfunde aus längst vergangenen Jahrhunderten bieten zuverlässige Einblicke in die Lebensweise unserer Vorfahren und Rückschlüsse auf das Niveau ihrer jeweiligen Kulturstufe. In diesem Sinne machen sich die „Freunde der Laurenburg“ – allen voran der stellvertretende Vorsitzende Gerhard Gemmer – bereits seit der Gründung ihres Fördervereins im Jahre 1986 im Umfeld der mittelalterlichen Ritterburg auf die Suche nach Zeugnissen aus der bewegten Geschichte ihrer Heimat in der Esterau.