Diez

Spätestens, wenn das schwere Gerät anrollt, ist eine neue Baustelle kaum zu übersehen – was nun auch auf dem Aldi-Gelände an der Diezer Industriestraße der Fall ist. „Wir realisieren dort einen Abriss der Bestandsfiliale und einen Neubau an anderer Stelle“, heißt es vonseiten der Aldi-Filialentwicklung in Montabaur, die das Projekt betreut. Der Neubau entsteht auf demselben zwischen der Diez Arena und der Umgehungsstraße gelegenen Grundstück. Geplant ist außerdem eine Parkplatzerneuerung.