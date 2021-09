In einer Zeit, in der Zigtausende von Menschen nur den einen verzweifelten Wunsch haben, ihr Land zu verlassen und der Willkür des Taliban-Regimes zu entkommen, tut sie genau das Gegenteil: Alea Horst hat einen Flug nach Afghanistan gebucht und befindet sich seit rund einer Woche in Kabul. Sie will helfen. Und sie hilft.