Hahnstätten

Aktion verlief ruhig: Corona-Spaziergänger in Hahnstätten unterwegs

Rund 30 Corona-Spaziergänger trafen sich am Dienstagabend in der Marktstraße in Hahnstätten und setzten sich etwa gegen 18 Uhr in Richtung Brückenstraße (Ortsmitte) in Bewegung. Begleitet wurden sie durch ein Einsatzfahrzeug der Polizei, welche jedoch nur in der Höhe der B 54 Anweisung erteilte, diesen Bereich zu meiden.