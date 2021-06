Meeresrauschen (vom Band) an der Katzenelnbogener Weiherwiese: Am Donnerstagnachmittag fand im Stadtzentrum die Aktion „Requiem Mare Nostrum“ statt. Über ein halbes Dutzend Mitwirkende erinnerten dort an das Schicksal von rund 21.000 Menschen – so hoch wird inzwischen die Zahl der Betroffenen geschätzt, die bisher bei der Flucht von Afrika nach Europa im Mittelmeer ums Leben kamen.