Als Olaf Adler vor zwei Wochen am Morgen zu seinem Supermarkt in Merenberg fährt, sieht er eine böse Überraschung: Ein Teil der Fassade ist mit Öl beschmiert, vor dem Eingang liegt ein anonymes Schreiben. Darin fordert jemand, ohne Mundschutz in Adlers Markt einkaufen gehen zu dürfen. Adlers Edeka ist nicht der Einzige, der in den vergangenen Wochen auf diese Art beschädigt und bedroht wurde.