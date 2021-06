Achtung Allergiegefahr: Eichenprozessionsspinner macht sich in Limburg breit

In Teilen des Limburger Waldes sowie auch an einzeln stehenden Eichen im Stadtgebiet verzeichnen Forst und Stadtgärtnerei ein vermehrtes Aufkommen des Eichenprozessionsspinners. Den Kontakt mit dem Tier sollten Menschen grundsätzlich vermeiden, vor allem die Brennhaare der Raupen können heftige Reaktionen von Juckreiz bis zur Atemnot hervorrufen. Der Nachtfalter und seine Raupen sind inzwischen leider auch in der Region heimisch geworden. Besonders heftig sind die Populationen im Eschhöfer Wald, also in dem Waldstück hinter der Kläranlage. Nach Angaben von Revierförsterin Nadine Ströbele (Hessenforst) tritt der Eichenprozessionsspinner in dem Areal geradezu massenhaft auf, das bezieht auch die angrenzenden Waldflächen der Stadt Runkel mit ein.