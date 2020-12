Acht Impfstraßen in Eltville: Impfzentrum wie geplant betriebsbereit

Rheingau-Taunus

Die Kabinen stehen bereits und zeigen, wo schon bald die acht Impfstraßen verlaufen werden. „Seit Freitag arbeitet die Firma mit Hochdruck an der Einrichtung des zukünftigen Impfzentrums. Die Halle ist zum 11. Dezember, wie vom Land Hessen vorgesehen, übergabebereit“, sagt Landrat Frank Kilian. Gemeinsam mit der Gesundheitsdezernentin Monika Merkert, Patrick Kunkel, Bürgermeister von Eltville, und dem Leiter der Gutenbergschule, Bernhard Rogowski, verschafft sich Kilian einen Überblick über den Stand in der Sporthalle in Eltville. Viel Lob gibt es für den Inhaber der Firma Johannes Eckes sowie für den Führungsstab des Kreises um Kreisbrandinspektor Joachim Dreier und Kreisbrandmeister Reiner Oswald, die die Pläne für das Impfzentrum erstellten.