Es hat ein bisschen gekitzelt und etwas nervös waren sie auch – so schildern Vico (13) und Cengiz (14) von der Klasse 8bM ihre Eindrücke vom Corona-Schnelltest. An diesem nahmen gestern in Katzenelnbogen mehr als 220 Schüler der Realschule plus und Fachoberschule (FOS) im Einrich teil. Zusammen mit dem Katzenelnbogener Apotheker Christoph Holleyn hatte er die Aktion quasi von einem Tag auf den anderen selbst organisiert.