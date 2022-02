Über 16 Jahre war Pallottinerpater Toni Schröers ein beliebter und verlässlicher Seelsorger in Limburgs größter Pfarrei St. Marien mit St. Vinzenz Pallotti Blumenrod und St. Johann Nepomuk in Linter. Am Sonntag wurde der 70-Jährige als letzter Pfarrer vor dem Übergang der Pfarrei in den Pastoralen Raum Limburg, der ab 1. Januar kommenden Jahres aus dann zehn zusammengelegten Pfarrgemeinden besteht, verabschiedet.