Diez

Birgit Losacker wechselt Ende Mai von ihrer halben Stelle als Pastoralreferentin bei der katholischen Pfarrei St. Christophorus Diezer Land ganz nach Limburg, wo sie – als Referentin für kategoriale Seelsorge – seit 2018 eine zweite halbe Stelle ausfüllt. Mit ihrem Weggang von St. Christophorus nach nahezu 16 Jahren wird sie von einer „Allrounderin, die von der Wiege bis zur Bahre“ anfallende Aufgaben wahrnahm, nun zur Spezialistin. Denn ihre bisherige Tätigkeit im Bistum Limburg in der ihr besonders am Herzen liegenden Altenheim- und Krankenhausseelsorge wird sich um einen zusätzlichen Themenbereich erweitern, und zwar die Qualifizierung und Begleitung von ehrenamtlich Mitarbeitenden in diesen Seelsorgefeldern.