Selma Kärcher-Prüß war mehr als zwei Jahrzehnte verantwortlich für die Gemeindebücherei in Hahnstätten. Nun hat sie sich entschieden, sich Stück für Stück ins unterstützende Ehrenamt für die Bücherei zurückzuziehen. Als freiwillige Helferin möchte sie weiter mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Ihre Arbeit würdigten Ortsbürgermeister Joachim Egert und der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag.