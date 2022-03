Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) will mit einer neuen Projekt-Homepage zur geplanten Aarumgehung der B 54 Niederneisen/Flacht Transparenz herstellen und so den aktuellen Stand der Planungen öffentlich machen. Das haben Lutz Nink, Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Diez, und sein Stellvertreter Benedikt Bauch in der Sitzung des Verbandsgemeinderats Aar-Einrich angekündigt.