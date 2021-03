Aarregion verliert eine prägende Persönlichkeit: Flacht trauert um Altbürgermeister Erich Seifert

Nicht nur die Bürger aus Flacht, auch die Menschen der gesamten Aarregion und der Verbandsgemeinde trauern um Erich Seifert, der 20 Jahre lang als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde zum Wohl der Bürger agierte. Seifert ist in dieser Woche im Alter von 84 Jahren verstorben. 1936 in der Bornstraße 10 geboren, war er mehr als acht Jahrzehnte mit der Aargemeinde in besonderer Weise verbunden, setzte sich stets mit Nachdruck für sein Dorf ein – ohne aber dabei die Interessen der gesamten Aarregion aus den Augen zu verlieren.