Eine Spende in Höhe von 1450 Euro haben Jugendliche aus Eppenrod an Fabiola Velasquez überreicht. Die chilenische Physiotherapeutin kümmert sich seit Jahren um Kranke und Verletzte am griechischen Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos und wird dabei von der Burgschwalbacher Hilfsinitiative „Wir machen mit“ unterstützt.