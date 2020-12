Aar-Einrich

„Good Vibrations“, der Titel des bekannten Songs der Beach Boys, stand Pate: Aus den „Good Vibrations“ wurde „Wood Vibrations“, ein Kulturprojekt im Rahmen des von Musiker Matthias Frey initiierten Dialogs-Aar-Einrich. Und so verbreiteten sich am Sonntag jede Menge gute Schwingungen im Wald entlang des Aar-Loreley-Radwegs zwischen Zollhaus und dem Steinbruch Schuhmacher bei Allendorf. „Waldbaden mit Musik“ hieß es rund vier Stunden lang, in denen der Wald entlang der 4,5 Kilometer langen Strecke zum Konzertsaal umfunktioniert wurde, in dem rund 25 Künstler musikalische und kulturelle Überraschungen für die „Badegäste“ parat hatten.