Paukenschlag in der Ratssitzung der Verbandsgemeinde Aar-Einrich. Verbandsbürgermeister Harald Gemmer möchte überraschend seinen Posten verlassen. Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ informierte Harald Gemmer in der Ratssitzung am Montagabend in Hahnstätten die Ratsmitglieder über seinen Entschluss, sein Amt als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Aar-Einrich im kommenden Jahr niederzulegen.