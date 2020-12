Limburg

Vor 75 Jahren wurde der Zweite Weltkrieg beendet, der auch in Limburg wütete, Menschen tötete und Häuser vernichtete. Besonders stark war durch das Bombardement die Südstadt betroffen, weil die Alliierten den Bahnhof als Drehkreuz des Nachschubs der Wehrmacht ausschalten wollten. Neun Jahre später, am 20. Mai 1954, bedankten sich die Überlebenden der Holzheimer Straße und benachbarter Straßenzüge bei der Gottesmutter, der sie einen Bildstock stifteten. In der Domstadt, selbst im heutigen Umfeld der Holzheimer Straße, gibt es nur noch wenige Menschen, die mit diesem Bildstock etwas anzufangen wissen.