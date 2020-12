Altendiez

Was sind eigentlich die vier Vs? Als es darum geht, das Geheimnis ihrer langlebigen Ehe zu lüften, kommt Jubilar Walter Müller (97) nur kurz ins Stocken – eine schnelle Recherche übers Handy schafft rasch Abhilfe: „Verstehen, Vertrauen, Verzeihen, und Verzichten“ lauten die vier Erfolgsgeheimnisse. Denn auch dank dieser Eigenschaften feiern Liesel (95) und Walter Müller am Dienstag ihre Kronjuwelenhochzeit (75 Jahre).