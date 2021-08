Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat auch die Feuerwehren in der heimischen Region gefordert. Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehrleute aus Katzenelnbogen. In der Jahreshauptversammlung legte jetzt die Medienbeauftragte Marie-Luise Gross ihren Bericht zum Einsatz im Hochwasser-Katastrophengebiet in Bad Neuenahr vor.