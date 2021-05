65 Jahre gemeinsam das Leben gemeistert: Erika und Heinz Barth aus Hahnstätten feiern Eiserne Hochzeit

Erika und Heinz Barth aus Hahnstätten feierten jetzt ihren 65. Hochzeitstag, das Fest der Eisernen Hochzeit. „Einigkeit macht stark, wir haben gemeinsam ganz schön viel geschafft“, freut sich Heinz über 65 Ehejahre und Erika erzählt, dass sie sich in all den Jahren nur selten gestritten haben: „Wenn, dann war das aber so, dass dann auch beide ihre Meinungen geäußert haben.“ Besonders wichtig wäre es jedoch immer gewesen, sich wieder zu vertragen, sich gemeinsam eine gute Nacht zu wünschen und den Streit nicht mit in den Schlaf zu nehmen. Das sei bei beiden eine unausgesprochene Regel gewesen.