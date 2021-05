Rheingau-Taunus

61-Jähriger ohne Termin wollte nicht gehen: Streit am Impfzentrum Eltville eskaliert

Am Mittwochnachmittag kam es am Impfzentrum des Rheingau-Taunus-Kreises in Eltville laut Polizeiangaben zu einer Auseinandersetzung.