Aufgrund des insbesondere in den vergangenen Tagen nach Terminabsagen entstandenen Überangebots an Impfstoff von Astrazeneca öffnet sich das Impfzentrum des Landkreises Limburg-Weilburg am Samstag, 17. April, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr für impfwillige Personen. Insgesamt können in dieser Zeit 600 zusätzliche Termine für die Impfung gegen das Coronavirus angeboten werden.