Eine verrutschte Ladung auf einem Lkw und auslaufendes Motorkühlmittel haben am Mittwochabend die Feuerwehr auf der A 3 in Atem gehalten. Die Alarmierung zu dem Gefahrstoffeinsatz im Bereich der Ausfahrt Limburg-Nord in Fahrtrichtung Frankfurt erreichte die Freiwillige Feuerwehr Elz während einer Onlineübung um 20.01 Uhr. Das hat Wehrführer Hilmar von Schenck unserer Zeitung mitgeteilt.