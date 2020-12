Limburg-Weilburg

Weihnachten ist Krippenzeit. Alle, die mit der christlichen Botschaft in Berührung kommen, möchten den alten Brauch der Darstellung von der Geburt Jesu nicht missen. In diesem besonderen Jahr diverser Einschränkungen werden stimmungsvolle Krippen schon mal früher in die Wohnzimmer geholt. Bei Familie Graumann in Hintermeilingen ist das schon immer so.