Limburg

Zwar gibt es noch keine 100 Studenten in Limburg – die Perspektive sei aber gut, heißt es von den Verantwortlichen: In Limburg gibt es derzeit 45 Studierende an der Außenstelle der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). Davon studieren 19 Betriebswirtschaft und 26 Ingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau und Elektrotechnik im „dualen“ Studiengang, also mit einem Praxisteil in einem Betrieb neben dem Unterricht an der Hochschule.