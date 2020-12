30 Jahre Freunde: Zukunft braucht Vergangenheit – Menschen aus Serres und Katzenelnbogen feierrn Partnerschaft

Katzenelnbogen

Drei Jahrzehnte deutsch-französische Partnerschaft zwischen Katzenelnbogen und Serres – die dazugehörigen Feierlichkeiten fallen nun aber wegen Corona weitgehend aus. Dabei hatte man schon einiges vor: So sollte vom 23. bis 27. September ein Besuch bei den französischen Freunden in Serres stattfinden. Als Höhepunkt der Reise war dann ein gemeinsamer zweitägiger Ausflug mit Übernachtung in kleinen Ferienhäusern auf einer Insel der Rhone, dem „Camping Campéole I’le des Papes“, geplant. Dort sollte auch der Geburtstag gefeiert werden. Außerdem war vorgesehen, die Städte und Regionen Avignon und Aigues-Mortes sowie den Naturpark der Camargue zu besuchen. Pläne, die vielleicht irgendwann mal nachgeholt werden können. Trost bietet da momentan der Blick zurück: So kamen zum Beispiel zum 25-jährigen Bestehen im Jahr 2015 mehr als 50 Gäste aus der Region um die Stadt Serres in den Einrich, um zusammen zu feiern.