Holzheim/Flacht

30 Jahre DiaSys: Aus der Garage zum Global Player

Die Erfolgsgeschichte des inhabergeführten Unternehmens DiaSys Diagnostic Systems GmbH begann im Jahr 1991 mit der Einführung flüssig-stabiler Laborreagenzien zur Bestimmung von Enzymen und Substraten in der klinischen Chemie. Das kleine Team um die Firmengründer Dr. Günther Gorka, Dr. Manfred Probst und Rolf Greiner zählte schnell zu den Pionieren in der Diagnostikindustrie. In diesem Jahr feiert DiaSys das 30-jährige Bestehen.