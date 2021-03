Zwei private Investoren wollen mit zwei Bauprojekten das Angebot an Wohnraum in Katzenelnbogen aufstocken. Sowohl ein Wohnprojekt auf einer Freifläche an der Einfahrt in die Friedenstraße und zum Parkplatz am Friedhof am Stadtausgang in Richtung Schönborn als auch der Bau von Wohneinheiten in der Stiftstraße standen jetzt im Stadtrat von Katzenelnbogen auf der Tagesordnung.