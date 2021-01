Diez/Freiendiez

Das Jahr 2020 geht in die Geschichte unserer Heimat als ein extrem niederschlagsarmes und sehr warmes Jahr ein. „In meinen 32-jährigen Messungen war es das trockenste Jahr meiner Aufzeichnungen“, erklärt dazu Karl Heck, der erneut die Niederschläge in Diez genau notiert und ausgewertet hat. Mit einer gesamten Jahresniederschlagsmenge von nur 459,7 Liter je Quadratmeter lagen seine Messungen im Vergleich zu der errechneten 32-jährigen Durchschnittsmenge von 655,4 Liter Niederschlag je Quadratmeter im abgelaufenen Jahr 195,7 Liter sehr weit unter dem Durchschnitt. An 140 Tagen fiel Niederschlag vom Himmel, an nur zwei Tagen im gesamten vergangenen Jahr als Schnee.