Aartal

Am 1. Juni 1870 fuhren die ersten Züge über die Aartalbahn. 150 Jahre ist dies her. Anlass für unsere Zeitung, einen Blick in die Geschichte der stillgelegten Bahnstrecke zu werfen. Mit einem „Allerhöchsten Erlaß“ vom 20. April 1868 wurde der Bau der beiden Bahnstrecken von Limburg nach Hadamar und von Diez nach Zollhaus in die Wege geleitet, nachdem beide Häuser des preußischen Landtags bereits am 17. Februar des Jahres ihre Zustimmung gegeben hatten.