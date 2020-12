Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 20:20 Uhr

Die Schülerin hatte am Mittwochmorgen die elterliche Wohnung verlassen und gab an, die Schule zu besuchen. Ermittlungen ergaben, dass dies jedoch nicht der Fall war. Später wurde sie mit drei Jungs in der Limburger Innenstadt gesehen; mittlerweile ist das Mädchen aber aus freien Stücken nach Hause zurückgekehrt, teilt die Polizei in der Nacht zum Freitag mit.