Diez

In einer Notlage hat sich ein 55-Jähriger aus der Diezer Region in einem Gästehaus in der Verbandsgemeinde Diez einquartiert. Dort blieb er 41 Nächte lang, zahlte aber nur einen Bruchteil der angefallenen Kosten. Von insgesamt 1435 Euro wurden nur 210 Euro beglichen – auf die restlichen 1225 Euro wartet die Betreiberin noch immer.