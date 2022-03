Nach einem unbekannten Betrüger fahndet die Polizei mit einem Foto. Der Verdächtige soll am Donnerstag, 13. Januar, 10.35 Uhr, mit einem gefälschten Ausweisdokument in einer Bank in Offheim 10.000 EUR von einem fremden Konto abgehoben haben. Ein Betrugsversuch im Anschluss in Elz scheiterte.