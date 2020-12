Limburg

Überraschend kam am 11. Februar die Nachricht, dass der Münchner Kardinal Reinhard Marx nach sechs Jahren im Amt nicht mehr für eine zweite Amtszeit als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) zur Verfügung stehe. Doch noch mehr überraschte viele Katholiken, wer letztlich zu seinem Nachfolger gewählt wurde: Georg Bätzing. Doch wie hat sich der Limburger Bischof in den ersten 100 Tagen in seinem neuen Amt bewährt?