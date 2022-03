10 Millionen Euro jährlich bei Gebäuden sparen: EKHN fasst bei Synode wegweisende Beschlüsse

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) will künftig bei ihren derzeit rund 4000 Gebäuden mindestens zehn Millionen Euro pro Jahr einsparen. Die digital tagende Synode beschloss am Samstag mit 77 Ja-Stimmen bei 41 Gegenstimmen und sechs Enthaltungen ein „Kirchengesetz zum qualitativen Konzentrationsprozess“.

Das Projekt ist Teil des Zukunfts- und Sparprozesses „ekhn2030“. Bis zum Jahr 2027 soll der Bestand viel stärker als bisher dem realen Bedarf vor Ort angepasst werden. Für die Liegenschaften müssen jetzt unter anderem konkrete Gebäudenutzungs- und Entwicklungspläne in regionaler Perspektive erarbeitet werden. Gemeinsame Nutzungen von Versammlungsflächen etwa mit Kommunen, der katholischen Kirche oder zivilgesellschaftlichen Organisationen sind ausdrücklich erwünscht. Dabei sollen als Richtgröße bei Gemeindehäusern künftig vier Quadratmeter Nutzfläche pro 100 Gemeindemitglieder gelten. Auch sollen alle Gebäude klimaneutral werden. Zudem sind weiterhin besondere Räume für Jugendliche und die diakonische Arbeit vorgesehen.

Bei den rund 1200 Kirchen der EKHN wird es dagegen bewusst nur moderate Änderungen geben. Ihre symbolische und geistliche Bedeutung hat in dem Gesetz besonderes Gewicht. Zudem stehen 90 Prozent der Kirchen unter Denkmalschutz. Bei den Kirchen und sakralen Versammlungsstätten wird deshalb eine Reduktion von maximal zehn Prozent bis zum nächsten Jahrzehnt erwartet.

Auch die Pfarrhäuser stehen zur Disposition. Ihre Zahl soll sich parallel zu den Anpassungsprozessen im Pfarrdienst entwickeln. Schließlich sieht das neue Gesetz bei evangelischen Kindertagesstätten vor, dass die sogenannte große Bauunterhaltung bis zum Ende des Jahrzehnts auf die jeweils zuständigen Kommunen übertragen werden soll. Die kirchlichen Körperschaften sollen dazu in den kommenden Jahren neue Vereinbarungen abschließen. Die EKHN unterhält rund 600 Kitas.

Die Synode hat darüber hinaus die Schaffung sogenannter Nachbarschaftsräume beschlossen. Ziel ist es, die Zusammenarbeit der Gemeinden vor Ort und mit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft zu intensivieren. Die neue Regelung ist ein wesentlicher Teil des Reform- und Sparprozesses „ekhn2030“. So sollen etwa die hauptamtlich Beschäftigten wie Pfarrpersonen, Kirchenmusiker und Gemeindepädagoginnen stärker in regionalen Teams arbeiten. Die Regelung sieht auch eine gemeinsame Nutzung von Gebäuden und die Neuorganisation der Verwaltungsarbeit vor.

Die Fach- und Profilstellen für Bildung, Ökumene, Gesellschaftliche Verantwortung, Öffentlichkeitsarbeit und Seelsorge sollen hingegen weiterhin dekanatsweit die kirchliche Arbeit inhaltlich profilieren. Das Modell geht derzeit von etwa 3000 bis 6000 Gemeindegliedern als Orientierungsgröße für einen Nachbarschaftsraum aus. Die neuen Zuschnitte auf Dekanatsebene sollen Ende 2023 feststehen. Die Kirchengemeinden sollen spätestens Ende 2027 in den Nachbarschaftsräumen zusammenarbeiten.

Die digitale Synodentagung am Samstag war auch das letzte reguläre Treffen in der Legislaturperiode der Zwölften Kirchensynode unter ihrem Präses Ulrich Oelschläger (75). Der pensionierte Studienrat aus Worms stand der Synode seit 2010 vor. Er kündigte am Samstag an, nicht mehr für das Amt an der Spitze des evangelischen „Kirchenparlaments“ zu kandidieren. Eine offizielle Verabschiedung ist angesichts der Corona-Situation noch in Planung.

Am 19. Mai tritt dann die neue Kirchensynode zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen und wird sich dann auch mit der Nachfolge Oelschlägers befassen. Die Synode ist gemäß Kirchenordnung das maßgebende Organ der hessen-nassauischen Kirche. Ihre ehrenamtlichen Delegierten beschließen Gesetze und wählen die wichtigsten Leitungsämter der Landeskirche. epd/red

Mehr zur Synode gibt es im Internet unter der Adresse www.ekhn.de/synode.