Bad Ems

Der Limburger Bischof Georg Bätzing hat bei einem Besuch in Bad Ems stellvertretend für alle pädagogischen Mitarbeiter in den Kindergärten den Erzieherinnen der katholischen Einrichtungen St. Martin Bad Ems und St. Katharina Fachbach Respekt gezollt. In den Einrichtungen werde eine wertvolle Arbeit für die Gesellschaft geleistet.