Wirtschaftsförderungsgesellschaft verteidigt Vorgehen: Heue tagt der Kreistag

Die im Kreisausschuss beschlossene Erhöhung der Fleischbeschaugebühren im Rhein-Lahn-Kreis stößt auf Kritik des in erster Linie betroffenen Schlachtbetriebs Bayer in Niederwallmenach. In einer Stellungnahme verteidigt sich die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. „Die Schuldigen sind weder in der Kreisverwaltung noch im Land oder beim Bund zu suchen“, teilt man mit. „Denn es handelt sich hier um eine EU-Verordnung, die dem Tierschutz dienen soll.“