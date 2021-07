Lahnstein

Unfall bei Friedrichssegen: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B 260 bei Friedrichssegen ist am Sonntag gegen 17.30 Uhr ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.Wie die Polizei berichtet, kam der Biker, der in Richtung Bad Ems unterwegs war, kurz hinter der Friedrichssegener Brücke aus ungeklärter Ursache zu Fall und rutschte gegen die Leitplanke. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.