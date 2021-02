Stiftung Scheuern: Größte Corona-Impfaktion im Kreis beginnt

In Kürze startet die größte Corona-Impfaktion im Rhein-Lahn-Kreis in der Stiftung Scheuern. Für das Wochenende vom 26. bis zum 28. Februar haben sich mobile Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) angesagt, um die Schutzimpfungen mit Covid-19-Impfstoffen vorzunehmen. Das berichtet die Stiftung Scheuern in einer Pressemitteilung. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn erst am 17. Februar wurde die Möglichkeit eines vorgezogenen Impftermins über den Landesimpfkoordinator aus Mainz mitgeteilt.