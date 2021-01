Lahnstein

Sie gehören in Lahnstein vor großen Wahlen zum guten Ton – und haben schon so manchen Bewerber durch eine unbedachte Äußerung ins Straucheln gebracht: die Podiumsdiskussionen der Lahnsteiner Kolpingsfamilien. Kolping St. Barbara Niederlahnstein und die Rhein-Lahn-Zeitung laden gemeinsam für Mittwoch, 27. Januar, von 19 bis 21 Uhr zur Podiumsdiskussion mit den Spitzenkandidaten für den Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein) der bereits im Landtag vertretenen Parteien. Pandemiebedingt wird die Veranstaltung als Videokonferenz aus der Stadthalle in Lahnstein ohne Publikum stattfinden.