Kamp-Bornhofen

Schwerer Unfall in Kamp-Bornhofen: Acht Fahrzeuge beteiligt – zwei Personen verletzt

Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstag gegen 16.40 Uhr in Kamp-Bornhofen gekommen. Insgesamt acht Fahrzeuge waren in den Unfall involviert. Zwei Personen wurden schwer verletzt.