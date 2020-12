Lahnstein

Die Rechnung ist relativ einfach: Wenn jeder von jedem 1,5 Meter Abstand halten muss, nach rechts, links, nach vorn und nach hinten, dann passen gerade mal 100 Menschen in den großen Saal der Stadthalle. Karnevalssitzungen in prall gefüllten Sälen, Straßenkarneval mit Tausenden dicht gedrängten Menschen, Tanzturniere, Maskenbälle und die vielen Narrenküsschen und Umarmungen. Für den Karneval in Corona-Zeiten sieht es schlecht aus. Auf keinen Fall aber – und darin sind sich die Lahnsteiner Vereine einig – wird Karneval ausfallen. Karneval ist ein fest verwurzeltes Brauchtum, das nicht ausfallen kann.