In seinem Wohnhaus am Nassauer Schlossberg hat Udo Rau sein Arbeitszimmer. Auf einem Stapel liegen dort auch die Wahlplakate – bereit, aufgehängt zu werden. Nicht wie beim politischen Mitbewerber im Hoch-, sondern im Querformat. „Mal was anderes“, sagt der 53-Jährige, der sich sonst aber als „konservativ im positiven Sinn“ bezeichnet.